أبو العينين: استطعنا في 6 سنوات تحقيق ما لم يحدث في 25 عاما

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسل للاحتفال بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .

وقال أبو العينين في كلمته في احتفالية سفارة مصر ببروكسل بثورتي 30 يونيو و23 يوليو، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر بها إمكانيات عظيمة واستطعنا ان نحقق في 6 سنوات مالم يتحقق في 25 عاما".

وأضاف محمد أبو العينين :" منذ عام 2013 وحتى 2020 تضاعف إجمالي الناتج الوطني 5 مرات وشققنا 25 ألف كيلو متر من الطرق وشيدنا 27 مدينة جديدة بجوار المدن القديمة تمثل إضافة بنسبة 7 % لمساحة مصر".

وتابع محمد أبو العينين :" ندعو زملاءنا المستثمرين الذين تربطنا بهم علاقات قوية للاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والغاز الطبيعي في مصر ".

وأكمل أبو العينين :" أطلقنا مشروعا كبيرا للكشف عن النفط والغاز في مصر وبعدما كانت مصر تستورد غاز بـ 2 مليار دولار اصبحنا نتمتع بفائض ونصدر منه الآن ".