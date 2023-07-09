ناقد رياضي: كولر لديه شخصية قوية.. وهذه حقيقة انتقال إمام عاشور للأهلي

أكد أبو الوفا الخطيب، الناقد الرياضي، أن الأهلي قد يحصل على لقب الدوري في حالة تعادل بيراميدز أو هزيمته في اللقاء القادم، مشيرا إلى أن الأهلي يسير في الطريق الصحيح ويحتاج نقطتين فقط ويحسم لقب الدوري دون نظر لنتائج اللقاءات الاخرى.

وقال أبو الوفا الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن الأهلي هو الافضل على المستوى المحلي والأفريقي، مؤكدا أنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في بطولة الدوري، ويمتلك مديرا فنيا يستطيع قيادة مجريات الأمور ولديه شخصية قوية.

قد يكون هناك ضم لامام عاشور

وتابع الناقد الرياضي أبو الوفا الخطيب، أن الأهلي قد يكون في حاجة إلى صفقات جديدة خاصة بعد رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري، ويتفاض حاليا مع محمد رضا بوبو، لتعويض رحيل حمدي فتحي وقد يكون هناك ضم لامام عاشور.



