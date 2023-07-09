خالد جاد الله : خبرة لاعبي الأهلي حسمت اللقاء أمام الاتحاد

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أحقية المارد الأحمر في الفوز بمباراة الاتحاد السكندري التي جرت مساء أمس بالدوري الممتاز.



وقال خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي ظهر بشكل جيد خاصة بالشوط الأول، ولكن بمرور الوقت بدأ مستوى اللاعبين يتراجع في ظل خشية اللاعبين من الحصول على بطاقة صفراء تحرمهم من لقاء القمة.

وقال خالد جاد الله، إن خبرة لاعبي الأهلي حسمت اللقاء أمام الاتحاد السكندري، وبات الفارس الأحمر على بعد خطوة من حصد لقب الدوري الممتاز.

ويرى خالد جاد الله، إن مباريات الأهلي والزمالك تعد بطولة خاصة، ودائما ما تشهد العديد من المفاجآت.