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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما 1,250 كيلو هيروين وحشيش بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر ، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

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وتمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز ضبط شخصين لاتجارهم في المواد المخدرة.
وكشفت التحريات قيام أحد الأشخاص وشقيقه "لأحدهما معلومات جنائية" متخذين دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد مجدي النبراوي والنقيب عبدالرحمن بيومي معاوني رئيس المباحث تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما أمام مسكنهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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