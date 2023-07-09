التصريح بدفن جثة نجار مسلح سقط من الطابق الثالث أثناء عمله بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله دائرة مركز شرطة طوخ وذلك عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



ولقي حداد مسلح مصرعه إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى الطابق الثالث بمنور العقار الذي كان يعمل به، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخص مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ جراء سقوطه من أعلى الطابق الثالث بمنور العقار الذي كان يعمل به بدائرة المركز وتوفي أثناء تقديم العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "رمضان ع م"، 58 سنة، حداد مسلح، بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى بمنور العقار الذي كان يعمل به بدائرة المركز، وجرى نقله للمستشفى إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم.