مصرع ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض واقعة مصرع ربة منزل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في مركز قليوب حيث أصيبت بطلق ناري أودى بحياتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة المجني عليها وطلبت تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث وسرعة ضبط المتهمين وسؤال شهود العيان.



وكانت ربة منزل تدعى "أ خ ا" 29 عاما، لقت مصرعها على يد أحد جيرانها في منطقة صنافير، التابعة لمركز شرطة قليوب بسبب خلافات الجيرة وجرى نقل الجثة للمستشفى وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وسرعة ضبط المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد بمقتل سيدة في العقد الثاني من عمرها بطلقات نارية في صدرها ويدها مما أدى إلى وفاتها في الحال، وبتر أحد أصابعها وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

وعلى الفور انتقل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي وتم السيطرة على الموقف وجاري ضبط المتهمين وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.