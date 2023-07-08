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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة ضابط سابق ومتهمين من الاتجار بالعملات الأجنبية في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ببراءة ضابط سابق و4 آخرين من تهمة استدراج شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتدبير عملات أجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته في شبرا الخيمة، وقضت برفض الدعوى المدنية.

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وكان أمر إحالة المتهمين وهم: أحمد م.ا 29 سنة ضابط شرطة سابق، وابراهيم ا.ا ٣٧ سنة ومحمد ع.س ٢٤ سنة ومصطفى ح.ع ٢٤ سنة وعبدالناصر. م .د لمحكمة الجنايات تضمن: أنهم قاموا بسرقة مبلغ مالى مملوك للمجنى علية محمود. ح. ا بطريق الإكراه بأن لجؤا لخداعة وحيلة بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية واستدرجوه إلى مكان اتفقوا على اختياره سلفًا حاملاً المتهمين الأول والثاني لأسلحة نارية واقتادوه بداخل السيارة قيادة المتهم الرابع منتحلين صفة رجال أمن حتى قام الأول بدفعه خارج السيارة، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.


وحاز المتهمين واحرزوا بغير ترخيص أسلحة ناریة عبارة عن مسدس فردي الإطلاق، بندقية آلية، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري حال كونهم مما لا يجوز لأي منهم الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم ضباط القوة الأمنية والمرافقة لهم، بأن اشهروا أسلحة نارية في مواجهتهم، وذلك للفرار والحيلولة دون ضبطهم.

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