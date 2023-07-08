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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الثالث في القليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعد سقوطه من  الطابق الثالث بمنور عقار يعمل به، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخص مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى الطابق الثالث بمنور العقار الذي كان يعمل به بدائرة المركز، وتوفي أثناء تقديم العلاج.
 

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "رمضان ع م"، 58 سنة، حداد مسلح، بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى بمنور العقار الذي كان يعمل به بدائرة المركزة وجرى نقله للمستشفى إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم وتم التحفظ على الجثة  وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بقرارها السابق.

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