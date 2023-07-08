تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بالقليوبية لجلسة 12 أغسطس

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود ابواليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد رضوان، وأمين سر هانى خطاب، تأجيل محاكمة متهم صدر ضده حكم المؤبد غابيا، لاشتراكه مع 4 آخرين فى قيامهم بقتل شخص لخلافات بينهم، لجلسة 12 اغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٥٥٨١ لسنة ۲۰۱۷ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۱۹۷۱ لسنة ٢٠١٧ كلى جنوب بنها، أنه في يوم ٢٠١٧/١١/٢٣، قام " ابوالعنين الليثى كمال "، وشهرته " منص" ومقيم عزبة عثمان، قسم أول شبرا الخيمة، بالإشتراك مع 4 متهمين آخرين قتلوا عمدا المجنى عليه " عادل محمد سيد رمضان " مع سبق الإصرار والترصد.



وذلك على أثر خلاف سابق بأن عقدوا العزم وبينوا النيه على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية والبيضاء محل الإتهامات التالية بأن تريضوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول بإستدراجه إليه وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهمين من الأول إلي الخامس عوامل من الأعيرة النارية من الأسلحة أنفة البيان فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.