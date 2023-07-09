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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس متهمين بسرقة أسلاك كهربائية من عقار تحت الإنشاء في 15 مايو

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة اسلاك كهربائيه من عقار تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وأقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم "بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

جهود مديرية أمن القاهرة

 

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لتحقيق الأمن في ربوع العاصمة، حيث نجحت القوات في كشف لغز العديد من وقائع السرقة وضبط مرتكبيها، وكذا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

منطقة 15 مايو

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهما جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى - زراديه - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

منطقة 15 مايو أسلاك كهربائية أسلاك الكهرباء الأسلاك الكهربائية اللواء محمد عبد الله

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