الحنفي يتصدر قائمة الحكام المرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك.. والبنا في الصورة

تصدر محمد الحنفي قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز .

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ويدخل ضمن القائمة كلا من محمود البنا وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل ، ويعد الحنفي هو الأوفر حظا لإدارة مباراة القمة ومعه البنا ونور الدين .

ورفض مسئولو اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بطاقم حكام أجنبي بناء على رغبة مرتضى منصور نظرا لضيق الوقت، بجانب عدم تقدم الزمالك بطلب رسمي قبل المدة المحددة للقمة ودعم دفع الرسوم .

​وكان مرتضى منصور قد هدد بعدم خوض الزمالك للقمة حال إسنادها لطاقم حكام مصري .