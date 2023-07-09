تحرير محاضر للمخابز المخالفة بطلخا وشربين ومركز المنصورة

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية طلخا وشربين ومركز المنصورة وأسفرت عن ضبط مخبز لتجميعه ٢٢٩ بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



كما تم ضبط ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٣٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.



كذلك تم ضبط١١ محضر نقص وزن بمقدار من ١١ : ٢٨ جرام.

عدد ١ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

كما تم عمل محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى. وعمل٣ محاضر عدم وجود سجل تفتيش،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.