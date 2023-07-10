الكيف يحول محامي لمجرم.. تفاصيل صادمة لقتل "الأفوكاتو" عاطلا بسبب المخدرات

مهنة المحاماة من المهن التي يقدرها المجتمع، وصاحب هذه المهنة يكون صاحب رسالة، هي الدفاع عن المظلومين ومساعدتهم، إلا أنه في هذه الواقعة تبدلت فيها كل الأحوال وما هو متعارف عليه.

بعدما تحول محام بالقليوبية إلى جانى يتعاطى المخدرات و يتشاجر مع العاطلين بسببها.

اعتاد هذا المحامي على تعاطي المواد المخدرة، أصبحت دائرة معارفة تنتقل إلى العاطلين والمجرمين وأرباب السوابق، حتى وصل به الأمر إلى التشاجر مع أحد العاطلين بسبب المخدرات لدرجة تعديهم على بعضهم البعض بأسلحة حادة وطعنهم بعضهما البعض، حتى تحول المحامي إلى جاني، بعد أن تمكن من استخلاص الآلة الحادة وطعن العاطل عدة طعنات أودت بحياته.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات الأولية فى مقتل عاطل على يد محام بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، نشوب مشادة كلامية فيما بينها تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على المخدرات وطعن كل منهما الآخر، حتى استخلص المحامي السكين وطعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر ، بالعثور على جثة شخص مقتولا عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز وبه عدة طعنات نافذة.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد.

وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة محام ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الاخر وأصيب المحامي بطعنة وجرى التحفظ عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة، مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتواصل أجهزة الأمن بمركز شبين القناطر، بتحرياتها للوصول لسبب ارتكاب الواقعة.