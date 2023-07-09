عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 طعنات.. مقتل شخص على يد محام في شبين القناطر بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على محام ، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، لقيامه بقتل شخص بعد مشادة كلامية بينهما، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر ، بالعثور على جثة شخص مقتولا عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز وبه عدة طعنات نافذة. 

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد. 

وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة محاميا، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الاخر وأصيب المحامي بطعنة وجرى التحفظ عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة، مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفضه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه.

وتواصل أجهزة الأمن بمركز شبين القناطر، تحرياتها للوصول إلى سبب ارتكاب الواقعة.

القليوبية اجهزة الأمن بالقليوبية أجهزة الأمنية التشريح الجهات الطب الشرعى تقرير الصفة التشريحية شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

صورة في اليونان.. غادة عادل تثير التكهنات حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

موضوعات متعلقة

حبس 3 أشقاء بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

حبس عاطلين لحيازتهما 1,250 كيلو هيروين وحشيش بالقليوبية

التصريح بدفن جثة نجار مسلح سقط من الطابق الثالث أثناء عمله بالقليوبية

ترشيحاتنا

الصحة: إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 15 يوما

خبير يكشف موعد بدء إثيوبيا في الملء الرابع لـ سد النهضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أشاد بجهود العاملين.. وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسي للإسعاف بـ كوم الدكة

قبول دفعة جديدة يالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

لماذا صلاة العصر سرية؟.. افعل مثل النبي ولا تجهر بها لـ7 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

الداخلية تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة |صور

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

فيديو

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ