5 طعنات.. مقتل شخص على يد محام في شبين القناطر بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على محام ، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، لقيامه بقتل شخص بعد مشادة كلامية بينهما، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر ، بالعثور على جثة شخص مقتولا عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز وبه عدة طعنات نافذة.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد.

وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة محاميا، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الاخر وأصيب المحامي بطعنة وجرى التحفظ عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة، مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفضه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه.

وتواصل أجهزة الأمن بمركز شبين القناطر، تحرياتها للوصول إلى سبب ارتكاب الواقعة.