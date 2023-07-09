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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: تطوير الريف المصري من أهم المشروعات عالميا.. وتكلفته تريليون جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن هناك تغير ملحوظ للأفضل في سياسات التنمية في مصر، وهناك انحياز كبير للأماكن الأكثر إهمالًا وفقرًا عبر السنوات الماضية، مشيرًا إلى ان العدالة على رأس أولويات التنمية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، أـن عملية التنمية استهدفت المناطق العشوائية والريف المصري، والصعيد، الذي يمثل 30% من سكان مصر.

وذكر أن هناك تنمية كبيرة في ملفات الصرف الصحي في الريف وصعيد مصر، وهناك مد في شبكات الكهرباء والمياه، واقتحام هذه الملفات يعبر عن إرادة سياسية حقيقية للنهوض بكل محافظات ومدن مصر.
وأشار إلى ان الأمم المتحدة أكدت أن تنمية وتطوير الريف المصري من أهم المشروعات التنموية على مستوى العالم، حيث أن تكلفته أكثر من تريليون جنيه مصري، مشددًا على أن مصر تخوض تنمية حقيقية على كافة المستويات.

وكشف أنه تم تنفيذ 815 شبكة انحدار لصرف صحي، و 209 محطة مياه نقية، حتى الآن، و2349 مدرسة في عام واحد، و 1206 وحدة صحية و 850 مركز شباب، بجانب 332 مجمع حكومي، بجانب 1472 كم تغطية للترع، بتكلفة أساسية في المرحلة الأولى 360 مليار جنيه ، مشددًا على أن الدولة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في القرى والريف.

التنمية المحلية الريف المصري تطوير الريف المصري المشروعات المشروعات التنموية الدكتور هشام الهلباوي

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