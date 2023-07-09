التنمية المحلية تقدم فرصة عمل للشباب في أهم ميادين المحافظات.. تفاصيل

توفر وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، فرص عمل للشباب في أهم ميادين المحافظات من خلال مبادرة ايجى تراك.



طرق التقديم

ومن خلال مبادرة ايجى تراك والخاصة ب "عربات الطعام المتنقلة " في الميادين بالمحافظات ، تستطيع أن تحصل على فرصة عمل في أفضل الأماكن بالميادين العامة لتلقى رواجا عند المواطنين وانتشارا واسعا .





تستطيع الانظمام إلي المبادرة بخطوات بسيطة.. حيث تقديم طلب للالتحاق بمبادرة ايجى تراك من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر عنوان صفحة المبادرةعلى الفيسبوكhttps://www.facebook.com/youth.mld.egytruck?_rdc=1&_rdr.

ويشترط حصول عربة الطعام المتنقل على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .



-يتم كتابة إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

- ويذكر مقدم الطلب الجيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

-ويتم تقديم -صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- يقدم الشاب صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

-يشترط تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

-يمنح صاحب العربة ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.



- ولابد من وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.