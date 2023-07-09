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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تقدم فرصة عمل للشباب في أهم ميادين المحافظات.. تفاصيل

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

توفر وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ،  فرص عمل للشباب في أهم ميادين  المحافظات من خلال  مبادرة ايجى تراك.


طرق التقديم 

ومن خلال مبادرة ايجى تراك والخاصة ب "عربات الطعام المتنقلة " في الميادين بالمحافظات ، تستطيع أن تحصل على فرصة عمل في أفضل الأماكن بالميادين العامة لتلقى رواجا عند المواطنين وانتشارا واسعا .

 
 

تستطيع الانظمام إلي المبادرة بخطوات بسيطة.. حيث تقديم طلب للالتحاق بمبادرة ايجى تراك من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر عنوان صفحة المبادرةعلى الفيسبوكhttps://www.facebook.com/youth.mld.egytruck?_rdc=1&_rdr.  

 

ويشترط حصول عربة الطعام المتنقل على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .
 

-يتم كتابة إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

- ويذكر مقدم الطلب الجيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

-ويتم تقديم -صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- يقدم الشاب صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

-يشترط تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

 -يمنح صاحب العربة ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
 

- ولابد من وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

 

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