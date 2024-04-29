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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على فاركو في الشوط الأول بهدف نظيف

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري العام، وتشير النتيجة لتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

 

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا اللاعب أحمد قندوسي في الدقيقة ٣٧ من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من صانع الألعاب محمد إبراهيم.

 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: “على الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - مروان عثمان”.

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