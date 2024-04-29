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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة كولومبيا تمهل المعتصمين حتى 2 ظهرا وتحذير مما قد يلحق بهم

جامعة كولومبيا
جامعة كولومبيا

أكد الطلاب المعتصمون في جامعة كولومبيا أن الجامعة أمهلتهم حتى الساعة 2 مساء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الطلاب أن بعد هذا التوقيت سيتم  فض اعتصامهم وسيتم بدأ إخلاء جماعي.

وجاء في رسالة جامعة كولومبيا للمعتصمين: "محظور عليكم دخول حرم الجامعة ومرافقها وممتلكاتها".

ياتي ذلك فيما هددت جامعة كولومبيا الطلاب المحتجين بإجراءات تأديبية ما لم يفضوا الاعتصام في الموعد المحدد.

قالت رئيسة جامعة كولومبيا اليوم الاثنين إن المحادثات مع المنظمين الطلابيين فشلت في التوصل إلى اتفاق وأن الجامعة لن تنسحب من إسرائيل وهو المطلب الذي أثار احتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وطالبت مينوش شفيق المشاركين في الاحتجاجات في الحرم الجامعي بفض اعتصامهم طوعًا، قائلة إن المظاهرات خلقت "بيئة غير مريحة لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود"، ذاكراة أن "الجهات الفاعلة الخارجية" ساهمت في خلق "بيئة معادية" حول بوابات الجامعة وأصبحت بمثابة "إلهاء" للطلاب.

وكانت جامعة كولومبيا أول مؤسسة نخبوية تضربها الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث طالب الطلاب بأن تسحب الجامعة استثماراتها في تصنيع الأسلحة والتي تدعم إسرائيل على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي استشهد فيها أكثر من 34 ألف شخص.

وانتشرت الاحتجاجات بسرعة الأسبوع الماضي في الجامعات من الساحل إلى الساحل، مما أدى إلى اعتقالات جماعية وحملات قمع.

وقالت شفيق: "على الرغم من أن الجامعة لن تسحب استثماراتها من إسرائيل، إلا أنها عرضت إنشاء جدول زمني سريع لمراجعة المقترحات الجديدة المقدمة من الطلاب من قبل اللجنة الاستشارية للاستثمار في الجامعة، والتي تستكشف سحب الاستثمارات".

كما وسبق وأكدت جامعة مساتشوستس الأمريكية للتكنولوجيا MIT للطلاب المعتصمين على ضرورة إنهاء الاعتصام فورا.
وذكرت الجامعة أن أي انتهاك سيواجه بعقوبات تأديبية كبيرة.

وذكرت جامعة MIT  أن الجامعة حريصة على علاقاتها مع جميع شركائها ولا يمكنها قطع علاقتها مع أحد.

 

ء هيئة التدريس إجراءات تأديبية الاحتجاجات الاستثمارات التوصل إلى اتفاق اللجنة الإستشارية اليوم الأثنين رئيسة جامعة كولومبيا

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