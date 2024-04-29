غدا.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة نجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اعتزام قطاع كهرباء قنا ، فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى، غداً الثلاثاء، لإجراء أعمال صيانة نصف سنوية .

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل مناطق" منطقة شارع التحرير، منطقة المجزر السلخانة، منطقة الوحدة البيطرية ، منطقة مستشفى الحميات، منطقة الخط السريع مصر أسوان بجوار مستشفى الحميات" .

وأفاد بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ الساعة السادسة صباحاً و يستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، عن المناطق المذكورة، لحين انتهاء أعمال الصيانة نصف السنوية التى ينفذها قطاع الكهرباء.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائى، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

يذكر أن العديد من المناطق بمختلف مراكز قنا ، تشهد أعمال صيانة دورية، لمحولات وأعمدة وأسلاك الكهرباء، ضمن خطط تطوير منظومة الكهرباء.