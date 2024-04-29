عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة نجع حمادي

صيانة كهرباء
صيانة كهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اعتزام قطاع كهرباء قنا ، فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى، غداً الثلاثاء، لإجراء أعمال صيانة نصف سنوية .

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل مناطق" منطقة شارع التحرير، منطقة المجزر السلخانة، منطقة الوحدة البيطرية ، منطقة مستشفى الحميات، منطقة الخط السريع مصر أسوان بجوار مستشفى الحميات" .

وأفاد بيان الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ الساعة السادسة صباحاً و يستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، عن المناطق المذكورة، لحين انتهاء أعمال الصيانة نصف السنوية التى ينفذها قطاع الكهرباء.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائى، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

يذكر أن العديد من المناطق بمختلف مراكز قنا ، تشهد أعمال صيانة دورية، لمحولات وأعمدة وأسلاك الكهرباء، ضمن خطط تطوير منظومة الكهرباء.

 

نجع حمادى فصل الكهرباء صيانة نصف سنوية فصل التيار الكهربائي قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

خبير لوائح يثير الجدل بتعليق جديد على قضية محمد الشيبى وحسين الشحات

موضوعات متعلقة

خروج 9 من مصابى اختناق كلور "محطة مياه المسيد" بقنا

إحباط محاولة بيع 9700 كيلو دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بقنا

ترشيحاتنا

أصغر سيارة مستعملة موديل 2011 «هاتشباك» بأفضل سعر

إيلون ماسك يعتزم إنفاق 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

الحكومة تكشف كواليس زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

الخارجية الأمريكية تعترف بقيام 5 وحدات إسرائيلية بانتهاكات للقانون الدولي في الضفة

سرايا القدس تتبنى قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. مي كساب تستعرض جمالها بصورة جديدة

الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني تتألق بملابس أنيقة.. سعرها غير متوقع

حادثة المروحة.. السبب في احتلال فرنسا للجزائر.. ما القصة؟

نادية الجندي تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

فيديو

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ