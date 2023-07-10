في ذكرى رحيلة الـ 17..تفاصيل عن حياة أسطى الكوميديا عبد المنعم مدبولي

عرضت فضائية " دي ام سي" ، تقريرا للفنان الكبير الراحل "عبد المنعم مدبولي" في ذكرى رحيله الـ 17، و الذي لقب بـ "ناظر مدرسة الكوميديا" من قبل العديد من النقاد.

أشار التقرير المذاع خلال برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، إلى أن "مدبولي" فنان مصري ولد عام 1921 بمحافظة القاهرة، و برع في الكوميديا و التراجيديا على حد سواء، و لم يتوقف عند التمثيل فقط لكنه كان فنان شامل يقوم بالتأليف و الإخراج أيضا.

وتميز في تقديم مسلسلات الأطفال و الفوازير و مارس العمل الفني لمدة 50 عام، و قام بتأسيس مدرسة خاصة للإخراج عُرفت بـ "المدبوليزم".

ورحل "أسطى الكوميديا" عن العالم في يوليو 2006 و لكنه ترك تراث فنيا كبيرا محفور بجميع الأذهان المصرية.

أسرار من نجلته لأول مرة

كشفت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، عن أسرار لأول مرة عن والدها في ذكرى رحيله، قائلة:" الناس كلها تعرف والدها بأنه مخرج وممثل ومؤلف، و ميعرفوش أنه رسام ونحات"، متابعة: "والدي كان دمه خفيف جدا لو مزاجه رايق ومعندهوش مشاكل، كان بيدلعنا ويهزر معانا كتير".



وأضافت أمل مدبولي، أنه عندما يكون منشغلا بالتصوير والمسرح أو يجهز لرواية فإنه يكون جادا للغاية، مستطردة: "كنا نعمل له ألف حساب في البيت عشان ميطردناش بره، كنا بنمشي على أطراف أصابعنا عشان ميتعصبش علينا".

وواصلت: "والدي نجح كممثل تراجيدي وأقنع الناس بهذه الأدوار، وهذا الأمر يرجع إلى أنه تأثر بأشياء كثيرة، وكانت مخزنة في ذاكرته، وعندما يستحضرها فإنه يكون من السهل أن يؤدي أي دور به حزن أو شجن، لكن كل هذه الأمور لم تؤثر علينا في البيت".



