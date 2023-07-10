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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ارتفع ؟.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب عالميا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، وذلك بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأوقية، حسبما أفادت رويترز.

سعر الذهب في مصر اليوم 10-7-2023

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة تقرير الوظائف الذي تصدره السلطات الأمريكية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1246.86 دولار للأوقية.

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