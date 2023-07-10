هل ارتفع ؟.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، وذلك بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأوقية، حسبما أفادت رويترز.

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة تقرير الوظائف الذي تصدره السلطات الأمريكية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1246.86 دولار للأوقية.