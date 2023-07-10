أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين 10-7-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 10 يوليو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الإثنين الموافق 10-7-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.659 جنيه، والبيع 33.8425 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.3569 جنيه، والبيع 39.6145 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 23.1151 جنيه، والبيع 23.2479 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5175 جنيه، والبيع 4.542 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8791 جنيه، والبيع 2.9092 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8299 جنيه، والبيع 2.8507 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.4847 جنيه، والبيع 34.7175 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.5035 جنيه، والبيع 21.7055 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.4395 جنيه، والبيع 20.6572 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين 10 يوليو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الإثنين 10-7-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم:

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.5274 جنيه و 100.4722 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8324 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.134 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4667 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5059 جنيه للبيع.



