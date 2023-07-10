أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10-7-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

و سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، و سعر أمهات الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 110 و 113 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 115 و 118 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 117 و 120 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 13 و 18.25 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 7.5 و 8.5 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيهات.