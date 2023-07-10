"زيزو" يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو " لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي على جاهزية "زيزو" بعد تعرضه لكدمة خفيفة خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك "زيزو" بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرة الفنية دون المشاركة التقسيمة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين في مباراة فيوتشر الأخيرة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.