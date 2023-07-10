فرمان برتغالي .. قرار جديد بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

علم “صدى البلد” أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، قرر خوض طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل معسكرا مغلقا ينطلق غدا الثلاثاء.

واستقر مسئولو اتحاد كرة القدم بشكل نهائي على إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام مصري.

وجاء قرار بيريرا بخضوع طاقم حكام القمة إلى معسكر مغلق مبكر قبل المباراة بـ 48 ساعة لزيادة التركيز التام في المباراة.

ويتصدر محمد الحنفي قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل ضمن القائمة كل من محمود البنا وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل، ويعد الحنفي هو الأوفر حظا لإدارة مباراة القمة ومعه البنا ونور الدين.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بطاقم حكام أجنبي بناء على رغبة مرتضى منصور نظرا لضيق الوقت، بجانب عدم تقدم الزمالك بطلب رسمي قبل المدة المحددة للقمة وعدم دفع الرسوم.

وهدد مرتضى منصور بعدم خوض الزمالك للقمة حال إسنادها لطاقم حكام مصري.