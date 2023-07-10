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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال جلسة النواب.. وزير النقل يعلن استعداده للاستقالة لهذا السبب

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل أمام مجلس النواب

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعداده لسحب الثقة منه من جانب أعضاء مجلس النواب، إذا لم ينجح في توضيح أهمية على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

 

وطالب خلال الجلسة العامة، اثنين من أعضاء مجلس النواب، بعدم مغادرة قاعة المجلس، لحين الرد على ملاحظتهما بشأن الاعتراض على التوسع في الاقتراض لصالح عدد من مشروعات النقل.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

 

وانتقد النائبان عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

 

وقال كامل الوزير، في بداية كلمته: أطالب النائبين بعدم مغادرة القاعة، للاستماع على تعليقي بشأن ما تم ذكره عن المشروع.

 

وتابع كامل الوزير: "إذا لم أوضح للنائبين أهمية المشروع وإن لم أثبت أن المشروع استثماري، سوف أخرج من المجلس وأتقدم باستقالتي، وفي حال تبين لهما أهمية المشروع فعليهما توضيح ذلك".

الفريق كامل الوزير وزير النقل سحب الثقة أعضاء مجلس النواب خط لوجيستيات التجارة

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