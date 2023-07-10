عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة مريض متوفي تقتحم العناية المركزة بمستشفى المحلة والنيابة تأمر بحبسهم.. تفاصيل

مستشفي المحلة العام
مستشفي المحلة العام

أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة بحبس المتهمين من أفراد أسرة مريض متوفي بالتعدي على الفريق الطبي بمستشفي المحلة العام 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا


كما وجه المحامي العام في تعليماته إلي مساعديه بالضرورة سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

قصر ثقافة طنطا يناقش طرق التصدي لظاهرة الإرهاب الإلكتروني في المجتمع


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اقتحام أسرة مريض أبواب غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة بنطاق دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بدوريات الشرطة .

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط سيدة زوجه المتوفي "ر.ا"  وآخرين  وتم اقتيادها إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة.


وأفادت مصادر داخل المستشفي أن أسرة مريض يدعي "حسن .م" 37 سنة  اقتحموا غرفة العناية المركزة بقصد زيارته ولكنه عقب الواقعة توفي جراء هبوط حاد في الدورة الدموية.

نتنياهو يهدد بشن عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بالتحقيق في الحادث.

الأجهزة الأمنية ب أجهزة الأمنية أحداث الواقعة التحقيق في الحادث العناية المركزة الدورة الدموية بمحافظة الغربية بمستشفي المحله العام هبوط حاد في الدورة الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي لشراء عقد مصطفي فتحي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

موضوعات متعلقة

طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في محو الأمية

ترشيحاتنا

أزهق روحها طمعاً في مال الأيتام| حبل المشنقة ينتظر قاتل “سيدة الخير” بالبحيرة.. اعترافات صادمة

إيمان العاصي: تلقيت عروض زواج كثيرة وهذه مواصفات عريسي ..فيديو

استعدادات مكثفة لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة.. ومشاركة 10 مصممي أزياء عالميين|تفاصيل

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟.. 3 ضوابط شرعية توضحها الإفتاء

روسيا: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

44 درجة مئوية.. موجة حر شديدة تضرب إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ