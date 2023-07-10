صحيفة روسية تكشف خطة بناء الوحدة الرابعة للطاقة في محطة الضبعة النووية

أفادت صحيفة "سترانا روساتوم" الروسية المتخصصة بالصناعة النووية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال بناء رابع وحدة لتوليد الطاقة بـ محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر في نوفمبر.

وأضافت الصحيفة الروسية عبر قناتها على تليجرام، وفقا لرئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية أمجد الوكيل: "من المتوقع صب الخرسانة الأولى في بلوك 4 بـ محطة الطاقة النووية بـ الضبعة في نوفمبر".

ووفقا للصحيفة الروسية، تهدف خطة الإنشاء إلى الانتهاء من أعمال الوحدة الرابعة لتوليد الطاقة في المحطة النووية ليتزامن مع يوم الطاقة النووية الذي يحتفل به في مصر في 19 نوفمبر.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية حكومية دولية بشأن بناء أول محطة للطاقة النووية بمصر في نوفمبر 2015.

وستقام المحطة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة بسعة 1200 ميجاوات لكل منها، وتكلفة البناء تبلغ 30 مليار دولار.

كما وقع الطرفان اتفاقية لمنح مصر قرض تصدير حكوميا بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطة للطاقة النووية.

وبدأ بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة في 20 يوليو 2022، حيث تتوقع مصر أن تصل محطة الطاقة النووية إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2030.