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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة أسوار بطول 40م تعديات على أراضي مزلقان سكة حديد في الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية بالمحافظة، بإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بكل قوة وحزم، والاسراع في تنفيذ جميع قرارات الإزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١. 

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وأوضح الشريف أنه تم البدء في المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أراضي الدولة اعتبارا من ٨/٧/٢٠٢٣، وكلف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدا على أهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ال ٢١ مستمرة بشكل يومي، حيث تمت إزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكك الحديدية نطاق مركز ومدينة برج العرب وهي عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بطول٤٠ م و ارتفاع ٢م بنجع أحمد بحري مزلقان السكة الحديد.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية الاراضي الزراعي اراضي الدولة الأراضى الزراعية الجمهورية السكك الحديد اللواء محمد الشريف

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