بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهري يوليو وأغسطس أكثر فصول العام، التي نشهد من خلالها إرتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

قالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن نتأثر خلال تلك الفترة بمنخفض الهند الموسمي، مؤكدا أن هذا المنخفض يجعلنا نشعر بأرتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.

تابعت مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بنهاية هذا الإسبوع ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، بينما ستكون نسبة الرطوبة من 80 إلى 85%.

44 درجة

وأشارت إيمان شاكر إلى أنه في محافظات جنوب الصعيد ستصل درجات الحرارة 44 درجة مئوية.