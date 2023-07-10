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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الأشد حرارة.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري ، مشيرة إلى أن ما تردد بشأن أن البلاد تتعرض للأسبوع الأعلى في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتصل إلى 45 مئوية، ومع نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى 2 فقط، وبانتهاء الأسبوع تعود درجات الحرارة لتسجل 36 مئوية، والحرارة المحسوسة تصل لـ38 مئوية.

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الأرصاد الجوية العالمية: شهدنا الأسبوع الأكثر سخونة على الإطلاق

وتابع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس اليوم يكون حار رطب نهارا على السواحل الشمالية ووجه بحري والقاهرة، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وخلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ويستمر الانخفاض حتى الصباح الباكر.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الارتفاع بنسب الرطوبة بشكل كبير، يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، محذّرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، ومن الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، حيث يؤثر منخفض الهند الموسمي على الطقس، في شهري يوليو وأغسطس.

 

حالة الطقس

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البحر الأحمر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة، لكن المدن المطلة على البحر الأحمر تشهد درجات الحرارة مرتفعة خلال فترات النهار، حيث تكونا بين 38 و40 درجة مئوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية،أن  لذلك يجب الحذر من الأجواء شديدة الحرارة فترات النهار، ولكن الملاحة البحرية قائمة والبحر مؤهل لجميع أعمال الصيد والملاحة.
 

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