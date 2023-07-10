10 صور وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لـ عايدة رياض

لدورها في "الهرشة السابعة"..

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفنانة القديرة عايدة رياض لتميزها في دورها في مسلسل "الهرشة السابعة" لمحمد شاهين وأمينة خليل، والذي سلط الضوء على حقوق الطفل وتأثير التوتر الأسري والمشكلات الزوجية على تكوين شخصية الطفل.

كما كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان اسم الفنان الراحل نور الدمرداش ضمن احتفاليته المقامة الآن، لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، بمسرح المتحف القومى للحضارة- بمدينة الفسطاط الجديدة.

وجاءت الاحتفالية تحت اسم الفنان الراحل "نور الدمرداش"، حيث تسلم جائزته نجله الإعلامي معتز الدمرداش، الذي قال إنه منذ "صغره ويحتفي به الناس في أي مكان تعزيزاً واحتراماً لوالده وكان يعتقد في صغره أن والده رجلاً مشهوراً ولكن عندما كبر أدرك أن والده شارك مع زملائه في زمنه في صناعة الفن المصري والسينما المصرية".

وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم فريق عمل مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي، باعتباره أحد أهم الأعمال الدرامية هذا العام، والذي ركز على قضية مهمة تشغل كثير من الأسر المصرية وهي قضية وصاية الأم على أموال أبنائها القصر بعد وفاة الأب.

كما تم تكريم مسلسل "عملة نادرة" لنيللي كريم، والذي تسلم جائزته كل من الفنان السوري الكبير جمال سليمان والمؤلف مدحت العدل، وكذلك مسلسل رسالة الإمام، للنجم خالد النبوي، حيث تسلم الجائزة الفنان القدير جمال عبد الناصر أحد أبطال العمل.

ودار حديث ودي ببن الفنانة القديرة عايدة رياض والإعلامي معتز الدمرداش قبل بداية الاحتفالية أكدت فيه، أن أسطورة الزمالك ومنتخب مصر حسن شحاتة كان من أكثر اللاعبين المصريين موهبة، والذين "امتعوها" بلعب كرة القدم.