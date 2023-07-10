عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لدورها في "الهرشة السابعة"..

10 صور وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لـ عايدة رياض

القديرة عايدة رياض
القديرة عايدة رياض

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفنانة القديرة عايدة رياض لتميزها في دورها في مسلسل "الهرشة السابعة" لمحمد شاهين وأمينة خليل، والذي سلط الضوء على حقوق الطفل وتأثير التوتر الأسري والمشكلات الزوجية على تكوين شخصية الطفل.

كما كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان اسم الفنان الراحل نور الدمرداش ضمن احتفاليته المقامة الآن، لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، بمسرح المتحف القومى للحضارة- بمدينة الفسطاط الجديدة.

وجاءت الاحتفالية تحت اسم الفنان الراحل "نور الدمرداش"، حيث تسلم جائزته نجله الإعلامي معتز الدمرداش، الذي قال إنه منذ "صغره ويحتفي به الناس في أي مكان تعزيزاً واحتراماً لوالده وكان يعتقد في صغره أن والده رجلاً مشهوراً ولكن عندما كبر أدرك أن والده شارك مع زملائه في زمنه في صناعة الفن المصري والسينما المصرية".

وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم فريق عمل مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي، باعتباره أحد أهم الأعمال الدرامية هذا العام، والذي ركز على قضية مهمة تشغل كثير من الأسر المصرية وهي قضية وصاية الأم على أموال أبنائها القصر بعد وفاة الأب.

كما تم تكريم مسلسل "عملة نادرة" لنيللي كريم، والذي تسلم جائزته كل من الفنان السوري الكبير جمال سليمان والمؤلف مدحت العدل، وكذلك مسلسل رسالة الإمام، للنجم خالد النبوي، حيث تسلم الجائزة الفنان القدير جمال عبد الناصر أحد أبطال العمل.

ودار حديث ودي ببن الفنانة القديرة عايدة رياض والإعلامي معتز الدمرداش قبل بداية الاحتفالية أكدت فيه، أن أسطورة الزمالك ومنتخب مصر حسن شحاتة كان من أكثر اللاعبين المصريين موهبة، والذين "امتعوها" بلعب كرة القدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

3.8 مليار دولار.. استثمارات أجنبية ضخمة في مصر لشركات متعددة

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

موضوعات متعلقة

100 صورة وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لتحت الوصاية وعملة نادرة

القومي لحقوق الإنسان يكرم نجوم دراما رمضان.. صور

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الكرملين بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

هفوة كارثية.. اتهام بايدن بتسريب أسرار عسكرية أمريكية |فيديو

مباراة تنس تنقلب رأسا على عقب بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.. فما الحكاية

مستنقع حسابات وهمية موثقة.. خبير سيبراني يحذر من Threads

صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

فيديو

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ