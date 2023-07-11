عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خبراء تعليم يكشفون أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية بالجامعات المصرية.. ودورها في تطوير المهارات والمواهب العلمية للطلاب والباحثين.. ويؤكدون: نواة أساسية في عملية التطوير المنشودة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

خبراء التعليم:

القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الشباب 

توفير البيئة الملائمة للتعلم والبحث العلمي

البرامج التدريبية تعزز التفوق والابتكار

البرامج التدريبية هدفها تطوير مهارات وقدرات الطلاب والباحثين

تواصل وزارة التعليم العالي جهودها لتطوير الجامعات المصرية بكافة قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية وتقديم أجود البرامج التدريبية، ومواكبة التطورات العالمية لجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

txt

خبير تعليم يوضح أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية بالجامعات المصرية

txt

تنسيق الجامعات 2023.. سؤال وجواب عن نظم القبول بالكليات والمعاهد المصرية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الشباب في بناء المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد، فهم يدركون أن الشباب هم المورد البشري الأساسي والقوة الحيوية للمجتمع، وأنهم يمثلون الأمل والطاقة الإبداعية لتحقيق التغيير والتقدم.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها تهدف إلى إعداد جيل من الشباب المؤهل بالعلم والمعرفة، وتمكينهم من تطوير قدراتهم القيادية والمهارات اللازمة لتحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية في المجتمع، يتم توفير الدعم اللازم للشباب من خلال توفير فرص التعليم العالي والتدريب المهني، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل والتأطير السليم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تلعب دورًا حيويًا في تعزيز ودعم البرامج التدريبية وتطوير قدرات الطلاب والباحثين والعلماء في مختلف المجالات، وتهدف إلى توفير البيئة الملائمة للتعلم والبحث العلمي وتعزيز التفوق والابتكار.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الوزارة تقدم الدعم المالي والتقني للبرامج التدريبية، وتعمل على تطوير البنية التحتية وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتحقيق النجاح في هذه البرامج، كما تشجع الوزارة الابتكار والبحث العلمي من خلال تمويل البحوث والدراسات، وتوفير المنح الدراسية والفرص البحثية للطلاب والباحثين.

وصرح الدكتور محمد فتح الله، بأن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الجامعي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، في ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه البرامج التدريبية تعتبر البداية لتطوير مهارات وقدرات الطلاب والباحثين والعلماء، وتمهيدًا لتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود، فبفضل هذه البرامج التدريبية، يتم تزويد الطلاب والباحثين بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة حياتهم المهنية بنجاح وتحقيق التفوق في مجالاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم البرامج التدريبية في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والتقدم العلمي في مصر، حيث يتم تطبيق الأبحاث والمعرفة العلمية في مجالات العمل المختلفة لتحقيق التنمية والتقدم الشامل.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تقدم الدعم اللازم لنجاح البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك توجهًا لتنمية وتطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعات الدولي.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الوزارة تتبنى سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم الدعم المالي والتقني والإداري للمؤسسات التعليمية والبحثية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحسين المهارات وتعزيز المعرفة في مختلف المجالات العلمية، وتوسيع مدارك الطلاب والباحثين وتعزيز قدراتهم في التفكير النقدي والابتكار والبحث العلمي.

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن تطبيق هذه البرامج التدريبية يعد استكمالاً لجهود الجامعة في تحديث وتطوير أنظمتها التعليمية ومواكبة التطورات المستمرة في مجال المعرفة، موضحًا أن مع تزايد سرعة التغير والابتكار في مجتمع المعرفة، يصبح من الضروري تأهيل الطلاب والباحثين والعلماء لمواكبة هذه التطورات وتطبيقها في العمل العلمي والبحثي.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن هذه البرامج التدريبية تشمل التدريب المهني، وورش العمل، والندوات العلمية، والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات العلمية التي تعزز التعلم المستمر وتطوير المهارات البحثية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تلعب دورًا حاسمًا في دعم وتطوير البرامج التدريبية وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى توفير البيئة الحاضنة والدعم اللازم لتطوير المهارات والمواهب العلمية للطلاب والباحثين في الجامعات والمعاهد العليا.

وأضاف عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف تعزيز المعرفة وتنمية المهارات في مختلف المجالات العلمية، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بتوفير التمويل والمنح الدراسية للباحثين والطلاب المتفوقين، وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي من خلال دعم مشاريع البحث والابتكار وتوفير المرافق البحثية والتجهيزات اللازمة.

وصرح الخبير التربوي، بأن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يعزز التعلم المستمر ويعطي الفرصة للطلاب والباحثين لتحسين قدراتهم وتوسيع معرفتهم، مما يساهم في تطوير المجتمع العلمي والابتكار في مصر، وبالتالي يتم تعزيز موارد المعرفة وتحسين القدرات البشرية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير المجتمعات.

تطبيق البرامج التدريبية يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب والباحثين في مجالات محددة، سواء كانت مهارات علمية، تقنية، تطبيقية، أو مهارات ناعمة مثل القيادة والاتصال، وبذلك يتم تمكين الطلاب والباحثين من تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في بيئة العمل الحقيقية وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.

وأشار إلى أن بهذه الطرق، تساهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير البيئة المناسبة لنمو القدرات العلمية وتطوير المجتمع العلمي في مصر، وتدعم الطلاب والباحثين في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والبحثية والمهنية.

البرامج التدريبية تطوير مهارات وقدرات الطلاب الباحثين الجامعات المصرية المنظومة التعليمية سوق العمل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

أول تعليق من عمر الدرديري بعد فوز الاهلي بالدوري

أول تعليق من فرج عامر بعد فوز الأهلي بالدوري رسميا

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وخطوات التقديم

اليوم.. آخر موعد لقبول الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

جودة التعليم والإدارة| خبير يوضح تحديات تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة القنوت خلال صلاة الفجر.. وما حكمه في غير النوازل؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تركيا تتقرب لمصر بسجن الإخوان وترحيلهم

50 الف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الآن

طفل يشتكي من ألم شديد في عينه.. ويفاجئ بأمر صادم

علي جمعة: اختلاف البشر سبب في عمارة هذا الكون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ