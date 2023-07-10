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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمد سامي: سياسة مصر الخارجية تتميز بالانضباط والاتزان الشديد

المهندس محمد سامي
المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة

أكد محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، القيادي بالحركة المدنية، أن هناك العديد من الإنجازات في العلاقات الخارجية المصرية، مشيرًا إلى حكمة مصر وتعاملها بتوازن جعلها لا تورط نفسها في الكثير من الملفات الشائكة،لافتًا إلى أنه مصر من الدول القليلة التي تحافظ على استقرارها بفضل علاقات الخارجية المنضبطة.

وأضاف "سامي" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن علاقات مصر الخارجية تمثل مسألة أمن قومي، ولابد أن يكون التعامل فيها حكممة وايضا بشكل موضوعي وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، مثمنا إدارة مصر لملف السودان ومن قبلها ليبيا أو حتى مع الأزمة في اليمن وسوريا.

وقال القيادي بالحركة المدنية، إن ملف العلاقات الخارجية يجب أن يدار بالشكل الذي لا يجعل مصر تتورط في مشاكل مع غيرها من الدول، مشيرا إلى أهمية اعمالا الحكمة في هذا الملف بالتحديد.

في سياق متصل، استنكر التيار الإصلاحي الحر البيان الصادر عن الاستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية حول ملف العلاقات الخارجية لمصر.

وقال التيار الإصلاحي الحر إن توقيت صدور البيان خطير ومستغرب في ظل فترة من أقوى فترات أداء الخارجية المصرية منذ عقود وفي ظل علاقات إقليمية ودولية متزنة وعاقلة.

وأضاف التيار بأن قضايا الأمن القومي بشكل عام وفي شق العلاقات الخارجية بشكل خاص لا تتناول بهذا الشكل المتناقض والمفتقر للقراءة الكاملة للمشهد.

واستنكر التيار ذلك الربط المستغرب بين ملفات العلاقات الخارجية من جهة وبين التداول السلمي للسلطة من جهة أخرى، وهو يمثل خلط ينم عن إدارك مجتزأ لحجم وتعقيد ملفات الأمن القومي.

ودعا التيار كافة الأطياف والتيارات السياسية إلى الحكمة وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق المصالح السياسية والانتخابة الضيقة.

حزب الكرامة محمد سامى حكمة مصر الحركة المدنية الكرامة

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