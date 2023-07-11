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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أنا هثبتلكم.. كامل الوزير يتحدى نائبين: لو كلامكم صح هقدم استقالتي

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

تحدى وزير النقل، كامل الوزير، نائبين في البرلمان، وأكد استعداده لسحب الثقة منه من قِبَل أعضاء مجلس النواب إذا لم ينجح في توضيح أهمية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وطالب كامل الوزير، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، اثنين من أعضاء مجلس النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس حتى يتم الرد على ملاحظتيهما بشأن الاعتراض على التوسع في الاقتراض لصالح عدد من مشروعات النقل.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

هاجم النائبان عاطف المغاوري وأحمد فرغلي الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي وزيادة الدين العام على مشروعات لا ترجى منها فائدة اقتصادية، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

رد كامل الوزير في بداية كلمته: أطالب النائبين بعدم مغادرة القاعة للاستماع إلى تعليقي بشأن ما تم ذكره عن المشروع.

إن لم أثبت أن المشروع استثماري سأخرج من المجلس وأتقدم باستقالتي

وتحدى كامل الوزير: "إن لم أوضح للنائبين أهمية المشروع، وإن لم أثبت أن المشروع استثماري، سوف أخرج من المجلس وأتقدم باستقالتي، وفي حال تبين لهما أهمية المشروع، فعليهما توضيح ذلك".
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت مناقشات ساخنة مع الفريق كامل الوزير وزير النقل بسبب القرض الخاص بتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المقدر بقيمة 400 مليون دولار.

فى البداية انتقد النائبان عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

أكد كامل الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "سبب سرعة طلب مناقشة القرض لأهميته لأنه مشروع للغلابة الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة، القطار بيدخل البيوت على الناس وتوفت سيدة مؤخرا وحضرنا العزاء، فهو خط قديم بالي عايزين نطوره عشان الغلابة اللى أنت بتمثلهم".

وأكمل كامل الوزير: المشروع أحد أهم الممرات اللوجستية التى قررت الوزارة تنفيذها لأنها ضرورية  للتنمية الشاملة لباقي قطاعات الدولة وهو الممر اللوجيستي،  القاهرة - الإسكندرية و يربطهما خط سكك حديد بشتيل-  ايتاى البارود – القباري، الجاري تطويره اليوم، والتكلفة بلغت 9  مليارات جنيه مصري، ونهجنا أن الشركات الوطينة تنفذ الجسور والكباري  والوحدات المتحركة والآلية، ويتم استيرادها وهنفذها  فى مصر قريبا".

وأشار كامل الوزير إلى أن إجراءات القرض لم تنته وننفق من أموال مصرية والبنك الدولي تساءل فكان ردنا أن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التى تنشئها الحكومة.

فيما قال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: "أشكر نواب المعارضة فلولا حرصهم على المصلحة العامة ما استمعنا إلى الشرح الذى تقدم به وزير النقل".

كامل الوزير نائبين تطوير خط لوجيستيات التجارة الاقتراض مشروعات النقل

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