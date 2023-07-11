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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف تطلعات واشنطن لتوسيع حلف الناتو

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تطلع واشنطن لتوسيع حلف الناتو بانضمام السويد في أقرب وقت.

وقال بايدن، إن قمة الناتو ستناقش سبل دعم الشعب الأوكراني، وتعزيز الردع والدفاع في الجناح الشرقي.

وأعرب الرئيس الأمريكي ، عن ترحيبه بتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إحالة بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى البرلمان التركي.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، ويدخل الرئيس جو بايدن وقادة التحالف في اليوم الأول من قمة الناتو ذات المخاطر العالية، اليوم الثلاثاء، بشعور من الوحدة التي تم تنشيطها بعد فوز كبير مساء الاثنين عندما وافقت تركيا على محاولة السويد للانضمام إلى التحالف.

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وقال بايدن: "شكرا لك، سيدي الرئيس، على استضافة هذه القمة التاريخية في وقت مهم. وقال بايدن إنه في المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة الناتو الـ31 معا، ويتطلعون إلى الاجتماع قريبا بـ 32 عضوا مع إضافة السويد".

وأضاف بايدن: "أنا واثق من أننا سنقوم بذلك".

ويجتمع القادة في فيلنيوس، ليتوانيا، لقمة يومين يمكن أن تصبح واحدة من أكثر التجمعات المعززة للتحالف في التاريخ الحديث، والتي تأتي بعد حوالي شهر إلى هجوم مضاد بطيئ في أوكرانيا وبعد أسابيع من التمرد الفاشل في روسيا.

وقبل قليل، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو سيوضحون في قمتهم في فيلنيوس كيف يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا في الحلف في المستقبل.

وقال ستولتنبرج، لدى وصوله لبدء قمة مع قادة الدول الأعضاء في الناتو "أتوقع أن يرسل الحلفاء إشارة واضحة وموحدة وإيجابية بدعم أوكرانيا للحصول على عضوية الحلف".

وأضاف أن الناتو سيؤكد التزامه بدعم أوكرانيا عسكريا لاستعادة أراضيها، مشيرا إلى أن  أعضاء الناتو سيتخذون قرارات مهمة لتعزيز الردع والدفاع المشترك.

واعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي، أن الخطاب النووي الروسي خطير ومتهور، مشددا على ان الحلف سيراقب عن كثب ما تقوم به روسيا على الصعيد النووي.

جو بايدن الرئيس الأمريكي حلف الناتو السويد الشعب الأوكراني رجب طيب أردوغان

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