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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتعلق بـأوكرانيا.. ستولتنبرج يكشف عن رسائل قمة الناتو اليوم

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو سيوضحون في قمتهم في فيلنيوس كيف يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا في الحلف في المستقبل.

وقال ستولتنبرج، لدى وصوله لبدء قمة مع قادة الدول الأعضاء في الناتو "أتوقع أن يرسل الحلفاء إشارة واضحة وموحدة وإيجابية بدعم أوكرانيا للحصول على عضوية الحلف".

وأضاف أن الناتو سيؤكد التزامه بدعم أوكرانيا عسكريا لاستعادة أراضيها، مشيرا إلى أن  أعضاء الناتو سيتخذون قرارات مهمة لتعزيز الردع والدفاع المشترك.

واعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي، أن الخطاب النووي الروسي خطير ومتهور، مشددا على ان الحلف سيراقب عن كثب ما تقوم به روسيا على الصعيد النووي.

وأعرب ستولتنبرج عن إدانة الحلف خطط روسيا لنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي تغيير في تحركات روسيا النووية يستدعي تدخلا من الناتو.

كما حث روسيا  على سحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية.  

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للناتو، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الناتو"، أنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.

وأشار ستولتنبرج ، إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات قوية خلال القمة بشأن دعم أوكرانيا، مشيراإلى  أن كييف أصبحت أكثر قربا إلى الحلف، ما ينعكس على كل قرارات الحلف.

وقال إن حلف الناتو يزيد من مخزونه وإنتاجه من الذخائر العسكرية.

وافاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن روسيا تستخدم الأسلحة العنقودية لاجتياح أوكرانيا بينما كييف ستستخدمها للدفاع عن نفسها.

وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن قرار تسليم تركيا طائرات أف - 16 يعود إلى الولايات المتحدة وحدها.

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تتعلق بـأوكرانيا.. ستولتنبرج يكشف عن رسائل قمة الناتو اليوم

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