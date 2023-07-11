أول تعليق من الأولى على الدبلومات الفنية بعد إعلان التحالف الوطني رعايتها

قالت الطالبة بسمة شوقي أبو زيد، الحاصلة على المركز الأول في الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، إنها تعمل لمساعدة والدتها منذ أن كانت بالصف الرابع الابتدائي، متابعة:" بالرغم من عملي إلا أنني دائما من الأوائل في كافة المراحل".



وأكملت “بسمة شوقي” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن”،:"لم التحق بالثانوية العامة لارتفاع تكلفة الدراسة بها حتى لا تكون عبء على والدتي، لم أكتف بالمرحلة الإعدادية، والتحقت بالتعليم الفني لأثبت لنفسي أني قادرة على تحقيق حلمي.

متابعة: سالتحق بالمعهد الفني الصحي ثم بكلية الهندسة بعد حفظ وظيفتي.

وأوضحت أنها ترغب في استكمال دراستها حتى الحصول على الدكتوراه، متابعة: تكفل مبادرة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بتكاليف دراستها أمر غير متوقع وحلم من أحلامها.



واسترسلت: “الفرحة ماكنتش سيعاني، بشكر هيئة التحالف الوطني وعلى رأسهم الرئيس السيسي، الذي اوصل لنا الدعم ونحن في قرية بسيطة”، مؤكدة على ان والدها سبب رئيسي في نجاحها.