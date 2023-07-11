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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كوريا الشمالية لـ أمريكا : استفزازاتكم تفجّر صراعًا نوويًا .. فيديو

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية التي طالما استفزت جيرانها بتجارب صواريخها الباليستية العابرة للقارات، والتي يحمل بعضها رؤوساً نووية، وعادة ما تسقط بالقرب من بحر اليابان ،منزعجة من أمريكا وتهددها برد حاسم"أقرب إلى النووي" إذا واصلت التدخل في بلادها.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "العربية".

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الأقتصادية

 

ووفقاً للتقرير، فإن كوريا الشمالية تتهم أمريكا بإنتهاك المجال الجوي لمنطقتها الأقتصادية، وذلك عبر طائرات استطلاع تجسس عسكرية، وهددت كوريا الشمالية بإسقاط الطائرات في حال رصدها مرة أخرى.


وأفاد التقرير، أن مساحة المنطقة الأقتصادية لـ كوريا الشمالية تبلغ حوالي 200 ميل بحري، وتمنحها الحق في استغلال الموارد البحرية فيها، لكن ليس السيادة على سطح المياه أو المجال الجوي فوقه.

وأشار التقرير إلى، أن أمريكا ردت على الادعاءات بأن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي، أما كوريا الجنوبية فوصفت تصريحات كوريا الشمالية بـ"الكاذبة"، وأن هدفها إثارة التوتر بالمنطقة.

 

 

كوريا الشمالية أميركا بحر اليابان النووي كوريا الجنوبية

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