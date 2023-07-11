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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مخاطر وجرائم إلكترونية يتعرض لها الأطفال في ندوة بدمياط

ندوة بدمياط
ندوة بدمياط

نظم  اليوم، المنتدى الثقافي لطلائع دمياط التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط ، برئاسة  المخرج التلفزيونى حلمى ياسين، ندوة بعنوان "كيف تحمى نفسك من  الجرائم الإلكترونية" حاضر فيها  المستشار حمدي وهدان  المحامي المتخصص في قضايا الإنترنت والجرائم الإلكترونية.


الندوة جاءت ضمن  تدريبات مشروع الإعلامي الصغير بحضور عدد كبير من الأطفال وأولياء الأمور.

 

تهدف الندوة إلى التوعية بأخطار الاستخدام الخاطئ للإنترنت خاصة الأطفال والشباب في سن المراهقة وعقوبة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك خصوصية الآخرين  في القانون.

 

كما تم التوعية بكيفية حماية حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقامهم وهواتفهم  من الاختراق وكيف يمكن التصرف في حالة التعرض الابتزاز الإلكتروني لأخذ حقوقهم بالقانون.

 

ودارت جلسة تشاورية بين المحاضر والأطفال لاستفسار عن طرق الحماية من الابتزاز الإلكتروني والتعامل الفورى في حالة التعرض لوقائع ابتزاز إلكتروني.

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