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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كريم كراميل زي المطاعم

كريم كراميل
كريم كراميل

ترغب الكثير من الأمهات فى معرفة  طريقة عمل كريم كراميل بمذاق شهي مثل الأنواع المباعة فى أفخم المحلات ولكن بتكلفة أقل .

نعرض لكم طريقة عمل كريم كراميل وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير كريم كراميل
2 كوب لبن 
4 بيضة 
4 باكو فانيليا
نصف كوب سكر 
الكراميل:
كوب سكر 
2 ملعقة كبيرة ماء 
طريقة عمل كريم كراميل
* ضعي السكر والماء فى طاسة على النار وقلبي جيدا حتى يسيح ويتغير لونه وضعى الخليط فى قاع قالب مناسب 
* اخفقي اللبن والبيض والفانيليا والسكر فى الخلاط وضعيه في قالب على الخليط السابق.


* ضعى قالب الـ كريم كراميل فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج وادخليه فى الثلاجة حتى الحاجة ويقلب في طبق التقديم ويزين بالكريمة أو الشيكولاتة والفواكه. 

كريم كراميل الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل كريم كراميل مقادير كريم كراميل نجلاء الشرشابي

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