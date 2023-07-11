طريقة عمل كريم كراميل زي المطاعم

ترغب الكثير من الأمهات فى معرفة طريقة عمل كريم كراميل بمذاق شهي مثل الأنواع المباعة فى أفخم المحلات ولكن بتكلفة أقل .

نعرض لكم طريقة عمل كريم كراميل وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير كريم كراميل

2 كوب لبن

4 بيضة

4 باكو فانيليا

نصف كوب سكر

الكراميل:

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة عمل كريم كراميل

* ضعي السكر والماء فى طاسة على النار وقلبي جيدا حتى يسيح ويتغير لونه وضعى الخليط فى قاع قالب مناسب

* اخفقي اللبن والبيض والفانيليا والسكر فى الخلاط وضعيه في قالب على الخليط السابق.



* ضعى قالب الـ كريم كراميل فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج وادخليه فى الثلاجة حتى الحاجة ويقلب في طبق التقديم ويزين بالكريمة أو الشيكولاتة والفواكه.