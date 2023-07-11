طريقة عمل كريم كراميل زي المطاعم

ترغب الكثير من الأمهات فى معرفة طريقة عمل كريم كراميل بمذاق شهي مثل الأنواع المباعة فى أفخم المحلات ولكن بتكلفة أقل .
نعرض لكم طريقة عمل كريم كراميل وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.
مقادير كريم كراميل
2 كوب لبن
4 بيضة
4 باكو فانيليا
نصف كوب سكر
الكراميل:
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة ماء
طريقة عمل كريم كراميل
* ضعي السكر والماء فى طاسة على النار وقلبي جيدا حتى يسيح ويتغير لونه وضعى الخليط فى قاع قالب مناسب
* اخفقي اللبن والبيض والفانيليا والسكر فى الخلاط وضعيه في قالب على الخليط السابق.
* ضعى قالب الـ كريم كراميل فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج وادخليه فى الثلاجة حتى الحاجة ويقلب في طبق التقديم ويزين بالكريمة أو الشيكولاتة والفواكه.