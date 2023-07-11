مرتضى منصور يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإقرار لائحة النادى الجديدة .

وقال مرتضى منصور، فى حديث لأعضاء الزمالك منذ قليل : أرسلت لوزير الشباب والرياضة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة فى الثامن عشر من أغسطس المقبل .

وشدد مرتضى منصور على ضرورة حضور أعضاء الجمعية العمومية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة والتى تتضمن قيمة فصل العضوية بتخفيضها من 30 ألف جنيه أيام اللجان المعينة إلى 6 آلاف جنيه بقرار تحمله على مسئوليته منذ 13 يوما فقط شهد فصل أكبر عدد من أبناء وبنات الأعضاء.