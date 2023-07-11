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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للزمالك

صدى البلد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإقرار لائحة النادى الجديدة .

وقال مرتضى منصور، فى حديث لأعضاء الزمالك منذ قليل : أرسلت لوزير الشباب والرياضة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة فى الثامن عشر  من أغسطس المقبل .

وشدد مرتضى منصور على ضرورة حضور أعضاء الجمعية العمومية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة والتى تتضمن قيمة فصل العضوية بتخفيضها من 30 ألف جنيه أيام اللجان المعينة إلى 6 آلاف جنيه بقرار تحمله على مسئوليته منذ 13 يوما فقط شهد فصل أكبر عدد من أبناء وبنات الأعضاء.

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