مدبولي: نستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة وانخفاض معدل البطالة رغم الظروف الاقتصادية.. وقرارات تأجيل المشروعات لا ينطبق على حياة كريمة

أقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا مع عدد من الوزراء في ختام اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، وتحدث خلاله عن برنامج الطروحات، ودعم القطاع الخاص، ومشكلات المستثمرين، وجهود مصر لزيادة الصادرات، وقرارات تأجيل بعض المشروعات، نرصد لكم أبرز تصريحاته خلال التقرير التالي.

نستهدف دعم جهود القطاع الخاص



أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بتعديلات فورية فى قانون الاستثمار لفتح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن هدف الدولة فى هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحا أن اليوم هناك حوافز الدولة أقرتها وأصبحت تشملها تعديلات بأن جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق ستتمتع بالحوافز الجديدة.

وتابع أنه سيتم التوسع فى نطاق الشركات لتحوز على الرخصة الذهبية، طبقا لأى مشروعات تراها الدولة المصرية صالحة للرخصة.

إعفاء 10 سنوات مدبولي يزف بشرى للقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس أصبح يحق له إعفاء عدد من المشروعات من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، وذلك وفقا لقرار مجلس النواب.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، يمكننا إعفاء المشروع من حق انتفاع الأرض بنسبة 100% ولمدة 10 سنوات، كما أننا نسمح له بإقامة منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري ووارداته، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.



وأكمل: يتيح لنا إعفاء بعض المشاريع من نصف تكلفة البنية الأساسية لهذا المشروع، كما أن الدولة من الممكن أن تتحمل جزءا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق، 10 سنوات، بمجرد تشغيل المشروع.

ونوه بأن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمار والقطاع الخاص، متابعا: الصادرات المصرية زادت 16% لكل عام، ونحن نستهدف إحداث زيادة 20%.

وأوضح بأنه يجوز استحداث حوافز أخرى غير ضريبية ويمكن طرحها في وقت لاحق.

نستهدف 15 مليون سائح بنهاية 2023

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "نتعاون مع القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية للوصول للإطار الإقليمي، من أجل زيادة نسبة الصادرات المصرية.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه نهتم بزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، إضافة إلى العمل على دعم القطاع السياحي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، تجاوزنا العام الماضي وجود 7 مليون سائح، مؤكدا أنه نستهدف الوصول لـ 15 مليون سائح بنهاية عام 2023.



وأشار مصطفى مدبولي إلى أن مصر تحتل المركز الأول في تدفقات الاستثمار في شمال افريقيا.



يتم متابعة مشكلات المستثمرين



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم متابعة مشكلات المستمرين بشكل مستمر، وأنه يحضر اجتماعات المستثمرين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة، أن هناك طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي، وأنه تم إزالة كل القيود أمام الاستثمار في عدة قطاعات مثل الطاقة.

ولفت إلى أنه تم إقرار حزمة تحفيز للمطورين العقاريين، وأنه تم تنفيذ 8 قرارات من مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



نستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص.



وأضاف “مدبولي”، في كلمة له بمؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموضوع مش أزمة اليومين دول وخلاص، الدولة المصرية تتحرك على مدار 3 سنوات قادمة، متابعا “نستهدف زيادة عدد السياح إلى 15 مليون سائح بنهاية 2023”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، “نسعى لزيادة الصادرات السلعية والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج و متحصلات قناة السويس والاستثمار”، منوها بأن مصر تحتل المركز الأول في تدفقات الاستثمار في شمال أفريقيا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20%.



استثمارات القطاع الخاص رسالة ثقة

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك في ملف التخارج من العديد من الشركات والمشروعات.



وقال مصطفى مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن القطاع الخاص المصري الوطني هو من يستثمر في الشركات والمشروعات التي تتخارج منها الدولة".

وأضاف مصطفى مدبولي:" استثمارات القطاع الخاص الوطني رسالة ثقة بأن المستثمر المصري مطمئن أن الدولة اقتصادها قوي".

وتابع مصطفى مدبولي:" القطاع الخاص يستثمر مئات الملايين من الدولارات في مشروعات مستقبلية"، والقطاع الخاص المصري نفسه مطمئن للوضع الاقتصادي الخاص بنا".

وأضاف مدبولي أنه تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والصندوق السيادي، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة دولية لتكون استشاري ومسوق لعملية الطروحات.



انخفاض معدل البطالة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة البطالة انخفضت بمصر لأقل من 7.5، وأن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات وفي نفس الوقت تدعم الاستثمار.

أوضح أن الطروحات برنامج مصري خالص، حيث أعلنت الدولة المصرية في إطار وثيقة سياسة الملكية أن هذا الأمر توجهها، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على دور القطاع الخاص وتشجيعه: "هذا البرنامج مش مربوط بصندوق النقد أو أي مؤسسات أخرى، لكنه توجه للدولة، ونعمل على تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات جديدة من خلال الحوافز الكبيرة وتيسير الإجراءات التي نتخذها يوماً بيوم، مثل حل مشكلات وإعلان تعديلات في قانون الاستثمار وحوافز بقرارات جديدة وتخصيصات لأراضي وإعفاءات".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنّ مصر مرت بفترة استثنائية منذ عام 2011 أدت إلى إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار، سواء القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، ومن ثم، كان على الدولة المصرية أن تتدخل لعمل مشروعات بنية أساسية كانت تفتقرها الدولة في آخر 40 أو 50 سنة، ومن أجل خلق فرص عمل للشباب، بعدما تخطت نسبة البطالة 13% في عام 2013 وعام 2014.

وذكر رئيس الوزراء، أنّ الأرض أصبحت ممهدة للقطاع الخاص كي يستعيد الصدارة، وهو ما سيحدث عن طريق تخارج الدولة من قطاعات عبر الطروحات التي أعلنتها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هذا التخارج قد يصل إلى 100% من مؤسسات الدولة، حتى يكون القطاع الخاص موجودا فيها، على أن يكون هذا التخارج بالتدريج.

تأجيل المشروعات لا ينطبق على حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تراجع في معدلات البطالة رغم الأزمة العالمية، مضيفا أن مصر وقعت عقودا بقيمة 1.9 مليار دولار من عمليات التخارج مع الشركات الأجنبية.

وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص قادر على الاستثمار ولديه الإمكانيات المادية والثقة، لافتا إلى أن قرارات تأجيل كل المشروعات لا ينطبق على مشروع حياة كريمة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع حياة كريمة يهم 60% من المصريين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مدبولي نهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص، مضيفاً أن نهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص.



حريصون على سداد كل التزاماتنا السيادية

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، إن ‏الدولة حريصة على سداد كل الالتزامات السيادية الموجودة عليها من ديون وأقساط ولن نتأخر لحظه عن هذا الأمر.

وتابع مدبولي نقلا عن فضائية اكسترا نيوز،: نحن نعترف أن مازال لدينا بعض التأخر في بعض التحويلات للشركات الموجودة داخل مصر وهذه الشركات تشتكي أنها تريد تحويل أرباحها لكن كل هذه مرحلة مؤقته فقط واليوم نتغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي ووزارة المالية.



وأضاف: نستهدف مضاعفة وزيادة مواردنا الدولارية بخطط واضحة جدا وهذا الأمر لن يكون مشكلة على الإطلاق خلال الفترة القادمة.



لولا الزيادة السكانية لكان الوضع الاقتصادي أفضل



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نمو الاقتصاد المصري سيكون مرتبطا خلال الفترة القادمة بمعدل النمو السكاني الذي يحدث، مشيرا إلى أن الدولة المصرية هي دولة شابة وتنمو في كل عام 2 مليون نسمة.

وقال “مدبولي”، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لو لم يحدث زيادة سكانية في مصر، كان الوضع سيكون أفضل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواجه تحدي الزيادة السكانية، ولكن نعمل على زيادة الموارد بما يتواكب مع الزيادة السكانية، ونعمل على القيام بجهد أكبر.

برنامج الطروحات لا يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية



أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن موضوع الطروحات هو برنامج للدولة المصرية لا يرتبط بأزمة ولكن مرتبط بوثيقة سياسة الملكية التي أعلنت عنها الدولة أنها ملتزمة بها، ويتم التحرك في هذا الإطار واصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية في خلال الفترة القادمة.



وأضاف، مدبولي، أنه لتواجد نوع من الحوكمة وفي إطار السياسة المصرية تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات وأيضا يوجد مستشار لادارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الموضوع بصورة كاملة بالتعاون والتعامل مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الصندوق السيادي وهو أداة تنفيذية قوية جدا لتنفيذ هذا البرنامج.



وأشار مصطفي مدبولي، إلى إنه تم التعاقد مع مؤسسة التموين الدولية ifc التابعة للبنك الدولي لتكون استشاري للدولة المصرية في هذا البرنامج وإنه ليس مجرد استشاري فقط ولكنه يساعد أيضا في عملية الطروحات والتسويق لعدد من هذه الطروحات خارج المنطقة الإقليمية، مؤكدا على ان الدولة المصرية حريصة على الخروج إلى النطاق الدولي مثل كثير من الدول، وإن وجود مثل هذا البرنامج سوف يساعدنا كثيرا على تنفيذ مثل هذه الخطط.

التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتوجه إلى برنامج طروحات جديدة ويتم العمل على الكثير من الشركات، واستطاعت الدولة المصرية الانتهاء من تجهيز أكثر من ربع عدد الشركات في فترة قصيرة جدا.

وأوضح مدبولي، أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتجهيز ٥٠ شركة للطرح وسوف تكون عملية مستدامة في وقت قصير جدا وخلال الفترة القادمة.



القطاع الخاص أنتج 50% من المستلزمات داخل حياة كريمة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم ترشيد تعميق التصنيع المحلى من خلال المشروعات الكبيرة وهذا ما بدأ فيه القطاع الخاص.



وأكد، مدبولي، أنه كان يتم استيراد مكونات داخل حياة كريمة بنسبة ١٠٠ % ولكن القطاع الخاص المصري بدأ يغطي ٥٠% من المستلزمات وهذا جزء من هدف ونتائج المشروعات القومية بعدما كانت مصر تستورد المنتجات جميعها من الخارج ولكن نتيجة لحجم هذه المشروعات بدأ القطاع الخاص يصنعها داخل الدولة المصرية وهذا يزيد من تعميق التصنيع.



وأضاف مصطفي مدبولي، أن أي مستمر خاص يريد الدخول في الاستثمار يريد أن هناك حجم عمل يجعل مصنعه يعمل فيريد تشغيل مصنعة يعمل حتي يحقق عائد، وأن عجلة الاقتصاد تتحرك و يجعل قطاع الصناعة يتطور ويدعم قطاع الخدمات، ويطمئن المستثمر عندما يعلم أن الدولة المصرية تعمل على مثل هذه المشروعات الضخمة.