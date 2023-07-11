مدبولي: القطاع الخاص أنتج 50% من المستلزمات داخل حياة كريمة

بدلا من الاستيراد..

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم ترشيد تعميق التصنيع المحلى من خلال المشروعات الكبيرة وهذا ما بدأ فيه القطاع الخاص.



وأكد، مدبولي، أنه كان يتم استيراد مكونات داخل حياة كريمة بنسبة ١٠٠ % ولكن القطاع الخاص المصري بدأ يغطي ٥٠% من المستلزمات وهذا جزء من هدف ونتائج المشروعات القومية بعدما كانت مصر تستورد المنتجات جميعها من الخارج ولكن نتيجة لحجم هذه المشروعات بدأ القطاع الخاص يصنعها داخل الدولة المصرية وهذا يزيد من تعميق التصنيع.



وأضاف مصطفي مدبولي، أن أي مستمر خاص يريد الدخول في الإستثمار يريد أن هناك حجم عمل يجعل مصنعه يعمل فيريد تشغيل مصنعة يعمل حتي يحقق عائد، وأن عجلة الإقتصاد تتحرك و يجعل قطاع الصناعة يتطور ويدعم قطاع الخدمات، ويطمئن المستثمر عندما يعلم أن الدولة المصرية تعمل على مثل هذه المشروعات الضخمة.