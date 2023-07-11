مدبولي: برنامج الطروحات لا يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية وإنما بسياسة ملكية الدولة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن موضوع الطروحات هو برنامج للدولة المصرية لا يرتبط بأزمة ولكن مرتبط بوثيقة سياسة الملكية التي أعلنت عنها الدولة أنها ملتزمة بها، ويتم التحرك في هذا إلاطار واصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية في خلال الفترة القادمة.

الصندوق السيادي

وأضاف، مدبولي، أنه لتواجد نوع من الوحكمة وفي إطار السياسة المصرية تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات وأيضا يوجد مستشار لادارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الموضوع بصورة كاملة بالتعاون والتعامل مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الصندوق السيادي وهو أداة تنفيذية قوية جدا لتنفيذ هذا البرنامج.



وأشار مصطفي مدبولي، إلى إنه تم التعاقد مع مؤسسة التموين الدولية ifc التابعة للبنك الدولي لتكون أستشاري للدولة المصرية في هذا البرنامج وإنه ليس مجرد إستشاري فقط ولكنه يساعد أيضا في عملية الطروحات والتسويق لعدد من هذه الطروحات خارج المنطقة الإقليمية، مؤكدا على ان الدولة المصرية حريصة على الخروج إلى النطاق الدولى مثل كثير من الدول، وإن وجود مثل هذا البرنامج سوف يساعدنا كثيرا على تنفيذ مثل هذه الخطط.