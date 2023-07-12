سيموتون قبل معرفة ذلك.. تصريح مريب من أحد ركاب تايتن

بعد أسابيع على وقوع مأساة الغواصة تايتن، إلا أن تفاصيل رحلتها المثيرة مازالت تُكتشف حتى الأن، و تصريح مريب من أحد ركابها.

فجر الصحفي أرني وايزمان، رئيس تحرير مجلة "Travel Weekly"، مفاجأة من العيار الثقيل حول ما قاله له المستكشف الفرنسي "بول هنري نارجيولي" أحد ضحايا الغواصة المفقودة.

وذكر ذلك بـ تقرير لقناة "العربية" بعنوان "صحفي يفجر مفاجأة جديدة حول رحلة الغواصة تايتن".

قال "هنري": "إن ركاب الغواصة لا يتم إبلاغهم بإجراءات الطوارئ، لأنهم سيموتون قبل معرفة ذلك و إذا كانت هناك مشكلة هيكلية فسنموت جميعا قبل أن نعرفها"، حيث قالها للصحفي و هو يضحك.

أمضى الصحفي 8 أيام على متن سفينة دعم تايتن، و تحدث خلالهم مع خبراء بينهم المستكشف الفرنسي "هنري" الذي أكد أن الركاب لا يتم تدريبهم إلا على كيفية هبوط و صعود الغواصة فقط.

وتابع التقرير، أن الصحفي كان مقررا لحاقه بالرحلة لكنها ألغيت لسوء الأحوال الجوية في ذلك الوقت.