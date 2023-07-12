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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها ذخيرة لدبابات تشالنجر 2.. بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا

علم بريطانيا
علم بريطانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن لندن ستقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تتضمن عشرات العربات المدرعة وذخيرة لدبابات "تشالنجر 2".

وقال مكتب سوناك، في بيان الثلاثاء، إن حزمة المساعدات ستضم أكثر من 70 عربة مدرعة، بما فيها عربات استطلاع.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا وسائل النقل لضمان إمدادات الذخيرة للقوات في الخطوط الأمامية وإجلاء الجرحى، ما يعتبر "أمرا مهما بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد"، حسب البيان.

وستضم حزمة المساعدات أيضا آلاف الذخائر لدبابات "تشالنجر 2" التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا في وقت سابق، كما ستخصص 50 مليون جنيه استرليني لتصليح المعدات العسكرية التي تم تقديمها لنظام كييف سابقا.

وسيتم كذلك إنشاء مركز طبي تحت رعاية الناتو لتقديم المساعدة للعسكريين الأوكرانيين في بريطانيا.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لندن مساعدات عسكرية أوكرانيا دبابات تشالنجر

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