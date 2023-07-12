عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة اللبناني: إرهاصات 2019 وراء تراجع نصيبنا من الناتج المحلي

وزير الزراعة اللبناني
وزير الزراعة اللبناني

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ هناك حاجة ماسة إلى تثبيت الأمن الغذائي وخلق رأي جديد يتحدث عن استدامة الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلي اللبناني طبيعي جدا، مفسرا ذلك بإرهاصات عام 2019 وما قبلها وما بعدها.

وأضاف "حسن"، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "بعض المزارعين تخلوا عن مساحات شاسعة من زراعاتهم وبعض اللبنانيين الذين لم يكن لهم علم بالقطاع الزراعي دخلوا إلى القطاع الزراعي لأنه منتج ومربح".

نصدر بنصف مليار دولار

وتابع وزير الزراعة اللبناني: "صادراتنا مؤخرا كثيرا، نحن نصدر بنصف مليار دولار بالمقارنة مع عام 2019 عندما كان الرقم 120 مليون دولار، وما زالت القيمة على حالها لأننا نعاني اليوم من انهيار صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي وهذا الأمر يفتح شهية التصدير للخارج، والاستيراد قلّ نتيجة الأولويات وعدم وجود السيولة لدى المصدرين وكبار التجار".

وزير الزراعة اللبناني القاهرة الإخبارية الزراعة المراقب لبنان توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

تنسيق الكليات العسكرية| موعد التقديم لـ"الحربية" 2023 2024 والشروط المطلوبة

ترشيحاتنا

دبلوماسيون يكشفون مفاجئة.. ترتيب خاص بأوكرانيا مثل إسرائيل

مصطفى فتحي يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للفريق

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

تتخطى الـ 40 مئوية.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الواحد بيشوف العجب.. رسالة غامضة ومثيرة من شوبير عن تاريخ الأهلي

30 غارة.. القوات الجوية الأوكرانية توجة ضربة قوية للجيش الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ