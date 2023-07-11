عباس الحاج حسن: المستقبل القريب للزراعة في لبنان واعد

‏قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، أن اليوم نحن نبنى أساسيات القطاع الزراعي في لبنان وكان لدينا أسس من قبل بلا شك ولكن لم تعد كافية وهذا الأمر يساعدنا في خلق نهضة في القطاع الزراعي.

وتابع عباس الحاج حسن خلال لقائه في برنامج "المراقب"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يرى المستقبل القريب للزراعة في لبنان واعدا لأنهم يفكرون في الحلقة الأضيق أولا ثم الحلقة ألأوسع و الحلقة الأضيق هي إيجاد آلية تساعدهم في بناء اقتصاد متين من خلال توسيع المساحات المزروعة والتنويع فيها.

الخيام البلاستيكية



‏وأضاف نحن نضع محفزات للمزارع اللبناني ونقوم بتوجيهه نحو زراعات معينة مثل القمح و الزعفران والبقوليات، متابعا نحن اليوم نقوم بتوزيع مساحة الخيام البلاستيكية وهذه الخيام توفر 12% من الإنتاج المحلي ونستهدف بناء 100 الف خيمة زراعية بتكلفة 2 مليون دولار.