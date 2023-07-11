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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المعرض الثانى لقسم البساتين بكلية الزراعة بدمياط

جامعة دمياط
جامعة دمياط

افتتح الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، المعرض الثانى لقسم البساتين الذى تنظمه كلية الزراعة ، بحضور  الدكتور عبد الحميد السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو  الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث  و الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وكان في استقباله، الدكتور المتولى مصطفى سليم عميد كلية الزراعة  وكلاء الكلية و عدد من أعضاء هيئة التدريس و عدد من طلاب وطالبات الكلية .
وتفقد رئيس الجامعة، معرض نباتات الزينة بالكلية كمشروع تخرج نفذه طلاب وطالبات شعبة البساتين بكلية الزراعة تحت إشراف الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة، و الدكتور مصطفى ماهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد الشيحة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة  و الدكتورة ناهد راشد رئيس قسم الخضر والزينة، والذي يهدف إلى تطبيق الطلاب ما تعلموه نظريًا عن كيفية إعادة استخدام نواتج التقليم في إعداد مشتل كنواة لعمل مشروع. 

كما يهدف المعرض إلى تعريف الطلاب بالشعب المختلفة بكلية الزراعة و بكليات الجامعة المختلفة على نباتات الزينة بكافة أنواعها، كما تفقد معرض لبعض نباتات الخضر والفاكهة التي تم العمل على توفير المناخ المناسب لكل نوع من النباتات .

وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بأعمال طلاب وطالبات شعبة البساتين مثمنًا جهودهم على مدار الشهور الماضية في تنفيذ مشروعات التخرج التي تكللت اليوم بهذا المظهر الحضاري والمعرض المعبر عن أهمية شعبة البساتين وكلية الزراعة والتي تحمل على عاتقها تجميل وتشجير حرم الجامعة الجديد.

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دمياط افتتاح المعرض أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث الدراسات العلي تعليم دمياط هيئه التدريس تنفيذ مشروع قطاع الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

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